، بالفيديو.. الأمطار المتوسطة تهطل على "باشوت عسير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطولها أدى إلى جريان وادي مهرة.. وعدسة "الخليج 365" توثّق

هطلت، اليوم الاثنين، أمطار متوسطة على مدينة "باشوت" وضواحيها، شمال منطقة عسير، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار، التي شملت مركز باشوت وقرى شقيق وما جاورها، وأسفر هطول الأمطار عن جريان وادي مهرة، شمال مركز باشوت، بمياه السيول.