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هطلت، اليوم الاثنين، أمطار متوسطة على مدينة "باشوت" وضواحيها، شمال منطقة عسير، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار، التي شملت مركز باشوت وقرى شقيق وما جاورها، وأسفر هطول الأمطار عن جريان وادي مهرة، شمال مركز باشوت، بمياه السيول.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 03:40 PM
هطولها أدى إلى جريان وادي مهرة.. وعدسة "الخليج 365" توثّقبالفيديو.. الأمطار المتوسطة تهطل على "باشوت عسير"
هطلت، اليوم الاثنين، أمطار متوسطة على مدينة "باشوت" وضواحيها، شمال منطقة عسير، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار، التي شملت مركز باشوت وقرى شقيق وما جاورها، وأسفر هطول الأمطار عن جريان وادي مهرة، شمال مركز باشوت، بمياه السيول.
، بالفيديو.. الأمطار المتوسطة تهطل على "باشوت عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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