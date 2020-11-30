- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".فيروس كورونا الجديد
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 03:37 PM
الجرعات الأولى قد تصل في 21 ديسمبر"موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا"
أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".
، "موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.