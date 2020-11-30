- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التدخين سبب 90 % من حالات الانسداد الرئوي المزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التدخين سبب 90 % من حالات الانسداد الرئوي المزمن
الأكثر عرضة للإصابة بمرض القلب وسرطان الرئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت مدينة الملك فهد الطبية، التحذير من أضرار التدخين، مشيرة إلى أن 90% من حالات الانسداد الرئوي تحدث بسببه، فيما يعد حدوث التهاب سابق للرئة أو الإصابة بالربو النسبة الباقية.
وأبانت فهد الطبية عبر إنفوجراف لها أن أعراض الانسداد الرئوي المزمن تشمل ما يلي:
- الانقطاع في النفس.
- سعال يومي ينتج عنه بلغم.
- الصفير.
- التهابات متكررة في الجهاز التنفسي.
وأشارت إلى أن كلا الجنسين، فوق سن الأربعين عرضة للإصابة بأحد أمراض الانسداد الرئوي المزمن، مؤكدة أن الذين يعانون من الانسداد الرئوي المزمن، أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، وسرطان الرئة، وحالات مرضية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر التدخين سبب 90 % من حالات الانسداد الرئوي المزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.