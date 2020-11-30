إيطاليا تغرم آبل 12 مليون دولار بسبب الدعاية المضللة 

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية يوم الاثنين إنها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) على شركة آبل بسبب ما وصفته بـ الدعاية المضللة لأجهزة الآيفون.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الشركة أعلنت أن العديد من موديلات آيفون مقاومة للماء دون توضيح أنها مقاومة في ظل ظروف معينة فقط، الأمر الذي من شأنه تضليل المستهلك.

وأضافت أن العملاء لم يتم تقديم أي دعم لهم عندما تعرضت هواتفهم للتلف بسبب الماء أو السوائل الأخرى، واكتفت الشركة بالتحذير الذي وضعته كنوع من أنواع إخلاء المسؤولية والذي يقول إن الهواتف غير مشمولة بالضمان في حالة حدوث تلف بسبب السوائل، وامتنعت شركة آبل عن التعليق، بحسب وكالة رويترز.

وتُعد هواتف الشركة الأمريكية مقاومة للمياه الساكنة والنقية في الاختبارات المعملية، ومن ضمن هذا الهواتف آيفون 8 و XR و XS وآيفون 11.

ويُذكر أن آبل احتلت المركز الرابع عالميًا في سوق مبيعات الهواتف الذكية، حيث استحوذت الشركة على 60.5% من حصة أرباح صناعة الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام.



