فيديو.. الزعاق يكشف موعد الباذر وعلاماته

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن الباذر هو أول الإنبات، وأن ظهوره يوافق الأسبوع الأول من الوسم، مشيرًا إلى أنه يوجد منه نوعان من الباذر؛ باذر الوسم وباذر المربعانية.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو أن يوم الخميس المقبل سيشهد دخول موسم المربعانية، مضيفًا أن باذر المربعانية يظهر خلال الأسبوع الأول والثاني والثالث من موسم المربعانية على عكس باذر الوسم الذي يظهر في الأسبوع الأول والثاني منه موسم الوسم.

واستبعد الزعاق ظهور الباذر من منتصف المربعانية إلى دخول شباط لأن الأرض حينها تكون باردة، مضيفًا أن النبتة لا تعلو لأعلى إذا كانت أجواء المربعانية باردة، وإنما تتشبث بالأرض، الأمر الذي يجعلها تصمد أمام برد موسم الشبط المهلك.

