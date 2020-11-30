الشورى يناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين، التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439- 1440 هـ.

وطالبت عضو الشورى الأميرة د. الجوهرة آل سعود بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة.

وتساءل عضو الشورى د. محمد آل عباس: لماذا لا يدعم الصندوق مشاريع المبادرين في الجامعات دعمًا سخيًا كونه منفتحًا على هذه الاستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق هي تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات، كون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية.

ولاحظ عضو الشورى أ‌. إبراهيم المفلح بأن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات التي تشرف عليه وهي جهات أكاديمية علمية، مطالبًا بأن يكون أداء الصندوق أكثر وأفضل من وضعه الحالي بكثير.

وأشار عضو الشورى د. سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الصندوق.

وتساءلت عضو الشورى د. عائشة عريشي إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقًا لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها.

