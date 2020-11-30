السعودية | انطلاق مسابقة البحر الأحمر للفنون في السعودية

شكرا لقرائتكم انطلاق مسابقة البحر الأحمر للفنون في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، مسابقة البحر الأحمر للفنون، لتسليط الضوء على الجمال الطبيعي المتنوع، الذي تتميز به منطقة مشروع البحر الأحمر من خلال أعمال فنية أصيلة بأيادٍ سعودية.

وتأتي المسابقة تأكيداً على جهود شركة البحر الأحمر للتطوير على أهمية الاستفادة من الخبرات والمهارات المحلية ودعمها وتمكينها، من خلال توفير منصة لعرض أعمالهم الفنية لزوار الوجهة، وإثراء صناعة الضيافة والسياحة البيئية الفاخرة بالأعمال الفنية السعودية. وسيتم اختيار أفضل الأعمال الفنية واستخدامها في التصميم الداخلي للفندق الإداري، الذي يحتوي على 144 غرفة في مدينة الموظفين والمزمع افتتاحه في أبريل من عام 2021.

وفي هذا الإطار، علق الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "يسعدنا أن نطلق هذه المسابقة الفريدة من نوعها، والتي تهدف إلى توثيق الجمال البيئي المتنوع على ساحل البحر الأحمر. ونهدف من خلال هذه المبادرة الاستثمار في المواهب الوطنية والفنانين السعوديين وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا جزءاً فعالاً في تطوير الوجهة وإثرائها بأعمال فنية أصيلة".

يمكن للكبار والأطفال التسجيل ومشاركة أعمالهم الفنية من 29 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2020، وتشمل المسابقة مجموعة واسعة من الفئات والوسائط الفنية مثل: التصوير الفوتوغرافي، والنسيج، والرسم، والخط العربي. وسيتم عرض الأعمال الفنية لخمسة عشر فائزًا في فندق مدينة الموظفين وسيتوج الفائزين بجوائز مالية وتذكارية.

وسيتم ترشيح المشاركات للقائمة القصيرة والتحكيم في الفترة من 27 ديسمبر 2020 إلى 20 يناير 2021، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 21 يناير 2021.

وفي هذا السياق، قال باغانو: "تتميز المملكة العربية السعودية بجمالها الطبيعي، وخاصة وجهتنا المتميزة بتنوعها البيئي الفريد وجزرها البكر والحياة البحرية الثرية فيها. وندرك أن المواهب الوطنية والفنانين المحليين هم الأجدر والأقدر على إظهار هذا الجمال الطبيعي من خلال الوسائط التي يختارونها".

وتأتي المسابقة كأحد جهود شركة البحر الأحمر للتطوير لإشراك الشباب السعودي والمجتمع المحلي في المشروع. وقد اختتمت الشركة مؤخراً مسابقة العمارة المستدامة التي دعت من خلالها المعماريين السعوديين للمشاركة وتسليم تصاميمهم المبتكرة لمبنى المركز المجتمعي في مشروع البحر الأحمر.

وتحتفل شركة البحر الأحمر للتطوير في ديسمبر لهذا العام بتخريج الدفعة الأولى من برنامج نخبة الخريجين، بالإضافة إلى إتمام الطلبة المنتظمين في برنامج منح البحر الأحمر لسنتهم الأولى من رحلتهم الدراسية في مجال إدارة الضيافة الدولية بجامعة الأمير مقرن في المدينة المنورة وباعتماد من كلية لوزان السويسرية.

وسيرحب مشروع البحر الأحمر بأول دفعة من زواره بحلول نهاية عام 2022. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع 16 فندقاً فخماً يوفر 3000 غرفة فندقية على خمس جزر ومنتجعين في البر الرئيس، بالإضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية. ويجري العمل على قدم وساق في الوجهة من خلال تطوير البنية التحتية ومساكن العمال والموظفين المنتدبين لإدارة عمليات الإنشاء والتطوير في مقر المشروع.