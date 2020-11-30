، تمديد تكليف "النايف" وكيلًا لجامعة حائل لثلاث سنوات قادمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تمديد تكليف الدكتور سعود بن عيسى النايف وكيلًا لجامعة حائل لمدة ثلاث سنوات.

وعبّر "النايف" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مقدمًا شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولرئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ داعيًا الله التوفيق لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

ويُعد الدكتور "النايف" من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة، وتولى عددًا من المناصب داخل الجامعة؛ حيث عَمِل عميدًا لشؤون الطلاب من عام 2009 وحتى عام 2017، ثم وكيلًا للجامعة منذ عام 2017 وحتى الآن.