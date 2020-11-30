شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النمر: إصابة الأصحاء دون المدخنين بالجلطة استثناء وليس قاعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، أن إصابة بعض الأشخاص ممن يهتمون بصحتهم بالجلطة يعد أمر استثنائي وليس قاعدة عامة.

وأضاف أن البعض يتساءل عن سبب تعرض البعض ممن يمارسون الرياضية ولا يدخنون بالجلطة وبالأمراض الأخرى في حين لا يصاب بعض المدخنين ومن لا يهتمون بصحتهم بذلك.

ولفت إلى أن وجود مثل هذه الحالات يعد وضع استثنائي، مؤكداً أن نسبة كبيرة ممن يرقدون في العناية المركزة ممن كانوا مدخنين ولا يهتمون بصحتهم.