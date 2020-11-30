تنبيه متقدم باستمرار هطول الأمطار على 5 محافظات بالرياض

وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) تنبيهًا متقدمًا، باستمرار هطول الأمطار على محافظات منطقة الرياض.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه صدر تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد، عن استمرار فرصة هطول أمطار رعدية على منطقة الرياض، يشمل «الدوادمي، الزلفي، الغاط، المجمعة، عفيف».

وأشار المركز، إلى أن هطول الأمطار سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

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