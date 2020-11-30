«الحربي» يتوقَّع 5 أيام من الأمطار على عدة مناطق بالمملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خمسة أيام من الأمطار على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحربي- عبر حسابه على تويتر- خمسة أيام قادمة ستكون ممطرة على مناطق واسعة من المملكة، من سواحل الشرقية حتى رفحاء شمالًا، وإلى القصيم غربًا.

وأضاف: «الساحل من جنوب الليث حتى جنوب القنفذة، والمرتفعات من جنوب الطائف حتى شمال عسير»، مشيرًا إلى أن أفضل نطاق للأمطار غزارة تراكميًا سيكون من الحفر حتى الكويت.

وذكر الحربي- في وقت سابق- أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالات الممطرة على المملكة، وذلك على مناطق واسعة، تشمل جازان وعسير والباحة، وأجزاء من مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية وشمالها والشمالية ومنطقة الرياض.

ولفت، إلى أن هناك مؤشرات جيدة لعودة نشاط مداري جديد الأسبوع المقبل يتجه للغرب؛ ما يعني مزيدًا من ضخ بخار الماء.

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