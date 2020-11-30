القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد..
هنأت القيادة الرشيدة، فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، وذلك عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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