السعودية اليوم / أكثر من 30,000 عملية دعم فني و 250 ساعة تدريبية بتعليم جازان لدعم المجتمع التعليمي



جيزان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني العديد من الخدمات والمبادرات لمساندة المدارس والمجتمع التعليمي خلال مرحلة التعليم - عن بعد - عبر

وأكد مدير عام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الإدارة سخرت جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم التربوي والتقني والفني لجميع فئات المجتمع التعليمي، ومن خلال تشكيل لجان دعم على مستوى الإدارة وفي مكاتب التعليم والمدارس لتقديم الورش والدورات التدريبية على منصة مدرستي واستقبال جميع الاستفسارات وحل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطابات والمعلمين والمعلمات.

من جانبه بيّن مدير مركز دعم التعليم الإلكتروني بتعليم جازان أحمد خرمي أن المركز نفذ أكثر من 250 ساعة تدريبية استهدفت القيادات التعليمية والمدرسية والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور لشرح أدوات منصة مدرستي لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة منها، مضيفاً أن المركز عمل على حل أكثر من 30,000 طلب دعم حتى الآن، موزعة على الحسابات ومنصة مدرستي وصيانة بيانات الإدارة عبر صفحة الدعم الفني الموجهة لجميع فئات المستفيدين من المنصة من منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الامور، إضافة لتنفيذ زيارات الدعم للمدارس للوقوف على سير العملية التعليمية ومساندة القيادات والمعلمين والمعلمات أثناء سير اليوم الدراسي.

// انتهى //

12:54ت م

0061



جيزان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني العديد من الخدمات والمبادرات لمساندة المدارس والمجتمع التعليمي خلال مرحلة التعليم - عن بعد - عبر منصة مدرستي وأكد مدير عام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الإدارة سخرت جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم التربوي والتقني والفني لجميع فئات المجتمع التعليمي، ومن خلال تشكيل لجان دعم على مستوى الإدارة وفي مكاتب التعليم والمدارس لتقديم الورش والدورات التدريبية على منصة مدرستي واستقبال جميع الاستفسارات وحل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطابات والمعلمين والمعلمات.من جانبه بيّن مدير مركز دعم التعليم الإلكتروني بتعليم جازان أحمد خرمي أن المركز نفذ أكثر من 250 ساعة تدريبية استهدفت القيادات التعليمية والمدرسية والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور لشرح أدوات منصة مدرستي لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة منها، مضيفاً أن المركز عمل على حل أكثر من 30,000 طلب دعم حتى الآن، موزعة على الحسابات ومنصة مدرستي وصيانة بيانات الإدارة عبر صفحة الدعم الفني الموجهة لجميع فئات المستفيدين من المنصة من منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الامور، إضافة لتنفيذ زيارات الدعم للمدارس للوقوف على سير العملية التعليمية ومساندة القيادات والمعلمين والمعلمات أثناء سير اليوم الدراسي.// انتهى //12:54ت م0061

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 30,000 عملية دعم فني و 250 ساعة تدريبية بتعليم جازان لدعم المجتمع التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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