السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مزارعين أبرياء في نيجيريا



جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمالي شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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12:47ت م

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