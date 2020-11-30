شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 مواطناً و7 مقيمين و 181 شاحنة محملة بالحطب المخالف والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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