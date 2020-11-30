أوبك+ تبحث تمديد التخفيضات وزيادة تدريجية للإنتاج

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

ينعقد اليوم الاثنين المؤتمر الوزاري لتحالف أوبك، حيث سيبحث وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فقط توصية لجنة المراقبة، على أن تتخذ دول التحالف غير الأعضاء في المنظمة القرار غداً الثلاثاء.

وكان من المفترض أن تقدم لجنة مراقبة أوبك بلس توصياتها للاجتماع الوزاري للتحالف بشأن التمديد في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الأمر تطلب المزيد من الوقت لاتخاذ قرار.

وينص الاتفاق الساري الذي أقر في أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيف خفض الإنتاج من 7.7 مليون برميل في اليوم حالياً إلى 5.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن موجة فيروس كورونا الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.

وتسود حالة توافق بين الدول الأعضاء في أوبك بلس على استمرار دعم استقرار السوق، الذي بلغ بأسعار النفط، رغم تداعيات كورونا، مستويات قرب الـ50 دولاراً للبرميل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدرين من تحالف “أوبك بلس” أمس، أن السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في التحالف، متمسكتان بشكل عام بوجود موقف موحد بشأن تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط حتى الأشهر الأولى من عام 2021.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021، وذلك بعد جولة أولية من المحادثات اليوم الأحد وقبل اجتماعات حاسمة يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت المصادر إن أوبك+ تدرس الآن تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي 3% من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021.

