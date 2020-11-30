شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» تضبط 52 مواطناً ومقيماً و181 شاحنة من الحطب المحلي المعدة للبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، مكة، المدينة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران،عسير، الباحة، وجازان) 45 مواطناً، و7 مقيمين (سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي)،

و181 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرح المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث باسم الأمن العام الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.