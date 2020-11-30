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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدّمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وجدّدت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 11:48 AM
"الخارجية" قدمت العزاء لذوي الضحايا وللجمهورية الشقيقة حكومة وشعباًالمملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في نيجيريا
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدّمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وجدّدت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.
، المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في نيجيريا ،
المصدر : الخليج 365
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