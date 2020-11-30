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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ9 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 11:21 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى 9 مساءمكة المكرمة.. أمطار رعدية على عدد من المحافظات والمدني يتفاعل بتحذير
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ9 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، مكة المكرمة.. أمطار رعدية على عدد من المحافظات والمدني يتفاعل بتحذير ،
المصدر : الخليج 365
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