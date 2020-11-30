شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع استاذ المناخ بقسم الجغرافيا، جامعة القصيم، عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المسند إنه متوقع أن تبقى الأمطار، وتستمر حالة سقيا المطرية في أجواء المملكة هنا أو هناك حتى نهاية الأسبوع "

أشار إلى أنه من المتوقع هطول بعض الأمطار على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من القصيم والباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة وربما جنوبي منطقتي حائل والمدينة المنورة.