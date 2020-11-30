شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، ‏تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد على المنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل (حفر الباطن، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، فيما تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة 11 مساءً.