شكرا لمتابعة خبر عن خطوات استعادة المركبة من حجز أمانة جدة في 10 دقائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت أمانة جدة، خطوات استعادة المركبات في أقل من 10 دقائق، حيث سهلت على المواطنين الوقت والجهد من خلال خطوات جديدة.

وكانت استعادة المركبة تتطلب وقت وجهد ومسافات بين زيارة مبنى أمانة جدة وموقع حجز الأمانة وإدارة المرور ومراجعة أدارة البحث والتحري بشرطة جدة وبعدها مراجعة الأمانة ومقر الحجز.

ويمكن استعادة المركبات من خلال زيارة مقر حجز أمانة جدة مع استمارة السيارة وبطاقة الهوية حيث يرفع طلب الكتروني موحد يمر بثلاث جهات.

وتشمل الجهات " إدارة البحث والتحري في شرطة جدة وإدارة المرور" حيث تم تبسيط الخدمة الي 10 دقائق بعدما كانت تتطلب من 3 ساعات إلي أسبوع كما سيتم سند إطلاق المركبة لتحصل على المركبة بعدها على الفور.