شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء عدة جولات تفتيشية على المنشأت في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي. نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء عدة جولات تفتيشية على المنشأت في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي. وشملت الجولات 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة، فيما تم ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية. وتمثلت المخالفات التي تم ضبطها في المنطقة الشرقية عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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