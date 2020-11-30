فيديو.. “الأمن العام” يستعرض عدة جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

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ألقت الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية القبض على عدد من مرتكبي جرائم السرقة والسلب وإتلاف الممتلكات العامة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرض الأمن العام جهود رجال الأمن، حيث ألقى القبض في الرياض على تشكيل عصابي مكون من 4 مخالفين لنظام أمن الحدود “رجلان وامرأتان”، وذلك بعد سرقتهم مصوغات ذهبية تقدّر قيمتها بـ 61 ألف ريال من متاجر بيع الذهب.

كما جرى ضبط مواطن بالأحساء لقيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي “ساهر” بمواقع مختلفة وسرقة أجزاء منها، حيث قام ببيعها على وافدين من الجنسية البنجلاديشية والهندية.

وأطاح رجال الأمن بالرياض بـ 3 أشخاص “مواطن ومقيمان يمنيان”، وذلك بعد انتحالهم صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة 108 آلاف ريال.

وتم ضبط مواطنين بتبوك لقيامهما بسرقة مبالغ مالية بلغت 134 ألف ريال من أحد المنازل، كما جرى ضبط مواطن بالرياض لقيامه باقتحام المنازل وسرقتها وسرقة سيارات بلغت قيمتها 22 ألف ريال.

Source samhnews

