شاهد.. صورة تاريخية للضباط السعوديين المشاركين في حرب فلسطين

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أظهرت صورة تاريخية لمجموعة الضباط السعوديين المشاركين في الدفاع عن فلسطين خلال حرب عام 1948.
ورصدت الصورة الجهود التي بذلتها المملكة في خدمة القضية الفلسطينية، بدءا من التضحية والدم وصولًا لاستغلال ثقلها السياسي الدولي لصالح فلسطين، وفقا لما نشرته دارة الملك عبدالعزيز.
وكانت القوات السعودية شاركت في العديد من المواقع خلال حرب فلسطين، مثل معارك دير سنيد وأسدود ونجيا وغيرها، كما اشتركت في الخطوط الأمامية بمعارك في غزة.
Source slaati
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