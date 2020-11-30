ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ الشيخ المطلق يجيب

︎ :

.



أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، عن سؤال حول حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت دماغيًا.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن التبرع بالأعضاء بعد التأكد من وفاة الميت دماغيًا بمعرفة أطباء ذوي ثقة وكفاءة يُعد من الصدقات الجارية.

وأشار إلى جواز التبرع بأعضاء مثل الكلى وقرنية العين والرئتين وغيرها من الأعضاء التي يمكن أن تفيد الآخرين، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء بعد الموت يعود على صاحبها بالثواب.

وأبان أنه يجوز اتخاذ الأهل قرار التبرع بأعضاء الميت، وذلك بعد التأكد من قبل الأطباء من موته دماغيًا.

Source akhbaar24.argaam

