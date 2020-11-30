قيمته 799 ريالاً.. شركة عزوم السعودية تطلق هاتفها الجديد AZOM DESERT2

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أطلقت شركة عزوم السعودية، أمس (الأحد)، هاتفها الجديد “AZOM DESERT2” الذي يعمل بنظام التشغيل android 10 وتبلغ قيمته 799 ريالا. وتتمثل ميزات الهاتف الجديد في كونه بـ 4 كاميرات خلفية: أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل، إضافة لكاميرا أمامية 24 ميجابكسل. ويتميز أيضاً ببطارية ضخمة 4000 ملي أمبير، وشحن سريع بمدة 1.3 ساعة ، ولونين هما “كريمي – الدهناء، وأسود – الوعبة”، إضافة إلى رام 6 قيقا، وذاكرة تخزين 128 قيقا، وشاشة كاملة 6.4 بوصة، ومعالج ثماني النواة. Source akhbaar24.argaam





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