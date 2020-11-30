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قيمته 799 ريالاً.. شركة عزوم السعودية تطلق هاتفها الجديد AZOM DESERT2

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أطلقت شركة عزوم ، أمس (الأحد)، هاتفها الجديد “AZOM DESERT2” الذي يعمل بنظام التشغيل android 10 وتبلغ قيمته 799 ريالا.

وتتمثل ميزات الهاتف الجديد في كونه بـ 4 كاميرات خلفية: أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل، إضافة لكاميرا أمامية 24 ميجابكسل.

ويتميز أيضاً ببطارية ضخمة 4000 ملي أمبير، وشحن سريع بمدة 1.3 ساعة ، ولونين هما “كريمي – الدهناء، وأسود – الوعبة”، إضافة إلى رام 6 قيقا، وذاكرة تخزين 128 قيقا، وشاشة كاملة 6.4 بوصة، ومعالج ثماني النواة.

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Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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