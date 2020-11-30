شاب من ذوي الإعاقة يحفظ ثلثي القرآن في سن الـ17.. و”آل الشيخ” يتفاعل مع حالته على الهواء

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استطاع الشاب السعودي زهير التغلب على إعاقته وحفظ 20 جزءا من القرآن وهو في سن 17 عامًا، بعد شعوره بأنه لا يحقق الاستفادة المأمولة من ذهابه للمدرسة يوميًا.

وأوضحت والدته، خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنها بدأت العمل على تحفيظه القرآن في سن 15 عامًا، وذلك من خلال الاستماع على مُسجل، ثم استخدام الهاتف الذكي بدلا منه.

وتفاعل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مع حالة الشاب على الهواء مباشرة، وقال إن الشاب زهير استطاع أن يتجاوز محنته، مؤكدًا أن حفظه للقرآن يُعد علمًا عظيمًا يعود بالخير عليه وعلى عائلته في الدنيا والآخرة.

وأهدى آل الشيخ دعوة لزهير لزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لزيارة المدينة والإقامة ثلاثة أيام هناك للوقوف على عملية طباعة القرآن.

Source akhbaar24.argaam

