توفر أكثر من 1800 قطعة أرض.. “سكني” يطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق

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أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أمس الأحد، إضافة 8 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات المتاحة للحجز.

وأوضح أن المخططات الجديدة موزعة على 4 مناطق وتوفر 1876 قطعة أرض، بواقع 5 مخططات في منطقة الرياض من بينها مخطط “الفيضة” في محافظة عفيف، والذي يوفر 266 قطعة أرض، ومخطط الراجحية الذي يضم 131 قطعة أرض في الدوادمي.

وتضم المخططات ثلاثة مخططات في محافظة المجمعة، وهي “المجمعة تمير 721″ ويضم 31 قطعة أرض، و”المجمعة تمير 837″ ويوفر 14 قطعة أرض، و”909 المجمعة تمير” ويوفر 29 قطعة أرض.

وتشمل مخطط “هجرة المناخ” بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، ويضم 163 قطعة أرض، ومخطط “النماء” بمحافظة بقعاء التابعة لحائل ويضم 536 أرضًا سكنية.

وكان “سكني” قد أتاح عبر بوابته الإلكترونية في وقت سابق، خاصية اختيار المخططات السكنية وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم.

Source akhbaar24.argaam

