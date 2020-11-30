︎ : .

تتجه هيئة السوق المالية لتطوير برنامج “تنفيذ” من خلال إضافة عدداً من الخدمات الجديدة له. ومن الخدمات التي سيتم توفيرها، وفقا لـ”الوطن”، خدمات الحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز. كما تعتزم الهيئة تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع البنك المركزي، وذلك ضمن خطتها لرفع جودة عمليات تطوير الأنظمة الإلكترونية. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر “السوق المالية” تعتزم إضافة خدمات جديدة لبرنامج “تنفيذ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.