القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من الصاعق الكهربائي

يشمل الرحلات المباشرة والترانزيت..

وجهت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج ومكاو، تنبيهًا للمواطنين السعوديين، يتعلق بحمل وإدخال الصاعق الكهربائي. وذكرت القنصلية- عبر حسابها على تويتر-: «تنبه القنصلية أن حكومة هونج كونج، تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه». وتابعت القنصلية، أن حكومة هونج كونج تجرِّم حامل الصاعق الكهربائي بمن في ذلك مسافرو رحلات الترانزيت. اقرأ أيضًا: القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين من «تشم شا تشوي»

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