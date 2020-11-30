البحرين: الجريمة البشعة بالدريهمي تبرهن على إصرار ميليشيا الحوثي مواصلة العنف والإرهاب

أدانت مملكة البحرين بشدة، المجزرة الدامية التي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي باليمن.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية كافة تبرهن على إصرار الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ذكرت أمس الأحد، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بالمدفعية منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة؛ ما أدى لمقتل 11 مدنيًا بينهم 5 أطفال و3 نساء وجرح 6 آخرين جميعهم في حالة حرجة.

مجزرة الدريهمي، الحوثيون يرتكبون مجزرة في الدريهمي، مصر تدين مجزرة الدريهمي،

اقرأ أيضا:

«حقوق الإنسان» تدين مقتل 11 مدنيًا في مجزرة لميليشيا الحوثي بالحديدة

ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتكب مجزرة جديدة باليمن.. وتقتل 8 من الأطفال والنساء