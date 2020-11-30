القيادة تهنئ رئيس رومانيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

هنأت القيادة الرشيدة، رئيس رومانيا فيرنير يوهانس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وذلك عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس رئيس رومانيا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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