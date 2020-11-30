مصر تُدين الجريمة النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في الدريهمي

أعلنت مصر، عن إدانتها للجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن مصر تدين الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية الدريهمي؛ ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.

وتتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا في هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

وجددت مصر تأكيدها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الانسانية المُمتدة التي تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

كما تؤكد مصر- مُجددًا- أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل التصدي لكل صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ذكرت أمس الأحد، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بالمدفعية منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة؛ ما أدى لمقتل 11 مدنيًا بينهم 5 أطفال و3 نساء وجرح 6 آخرين جميعهم في حالة حرجة.

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