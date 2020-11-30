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تعمل الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران على مشروع حفظ النعمة، من خلال توزيع فائض الولائم والمناسبات يوميًّا على الأسر المستفيدة وعابري السبيل من خلال موظفي الجمعية.
وكشف مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف، عن إحصائية العام الماضي 1441هـ من مشروع حفظ النعمة؛ حيث بلغت عدد الأسر المستفيدة 5000 أسرة قدمت لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء؛ فيما بلغ كميات الأرز 12 طنًّا، وتوزيع 2600 دجاجة، وتوزيع 3600 كيلو من التمور، و60 ألف قرص خبز.
وأوضح "عطيف"، أن مشروع حفظ النعمة يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج خلال مواسم الأعياد والصيف، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المستفيدة والمتعففة ومحدودي الدخل؛ تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفِرَق مدربة لهذا الغرض، من خلال إعدادها وتغليفها وتقسيمها في شكل وجبات جاهزة، وفق الشروط والمعايير الصحية.
الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:35 AM
توزيع 2600 دجاجة و3600 كيلو تمور و60 ألف قرص خبز و12 طن أرزمشروع حفظ النعمة بـ"خيرية نجران".. 5 آلاف أسرة تستفيد في عام واحد
تعمل الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران على مشروع حفظ النعمة، من خلال توزيع فائض الولائم والمناسبات يوميًّا على الأسر المستفيدة وعابري السبيل من خلال موظفي الجمعية.
وكشف مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف، عن إحصائية العام الماضي 1441هـ من مشروع حفظ النعمة؛ حيث بلغت عدد الأسر المستفيدة 5000 أسرة قدمت لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء؛ فيما بلغ كميات الأرز 12 طنًّا، وتوزيع 2600 دجاجة، وتوزيع 3600 كيلو من التمور، و60 ألف قرص خبز.
وأوضح "عطيف"، أن مشروع حفظ النعمة يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج خلال مواسم الأعياد والصيف، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المستفيدة والمتعففة ومحدودي الدخل؛ تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفِرَق مدربة لهذا الغرض، من خلال إعدادها وتغليفها وتقسيمها في شكل وجبات جاهزة، وفق الشروط والمعايير الصحية.
، مشروع حفظ النعمة بـ"خيرية نجران".. 5 آلاف أسرة تستفيد في عام واحد ،
المصدر : الخليج 365
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