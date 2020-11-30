، الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني