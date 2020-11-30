محمد بن مسعود - الدمام - لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.الهيئة العامة للغذاء والدواء 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:13 AM لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي ،

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