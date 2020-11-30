السعودية | إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير

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الخليج 365 - الرياض- بعد تغريمه ومصادرة جواله وإغلاق حسابه بـ”تويتر”..
نشر قبل ساعة واحدة - 8:14 صباحًا, 30 نوفمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أكدت مصادر إن محكمة الاستئناف بالرياض، ألغت حكماً صادراً بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير
وحسب “عكاظ” صدر حكم من المحكمة الجزائية بتغريم الصحفي 5 آلاف ريال ومصادرة جواله وإغلاق حسابه في “تويتر”، إلا أن المحكمة تراجعت عن حكمها بعد المداولة وقضت بعدم إدانة الصحفي بما نسب إليه، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
وكانت وزارة الصحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه الصحافي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة، وما تقدمه من خدمات من خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر.
وأجاب الصحافي على التهم وجهتها له النيابة بأن ما ورد في نشره لم يتضمن الإساءة لأي شخص، بل بهدف لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور في الخدمات الوقائية، وهي أمور جرت تغطيتها إعلاميا.
وبعد المداولة قررت المحكمة الجزائية التراجع عن حكمها السابق، وحكمت بعدم إدانة الإعلامي.
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