أمطار العاصمة تُدخل 87 طفلاً لطوارئ سعود الطبية

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، أكثر من 87 طفلًا بسبب اعتلالات تنفسية، خلال اليومين الماضية على إثر موجة الأمطار التي شهدتها العاصمة.

وأوضحت المدينة بأن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، وحالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر.

ودعت المدينة مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنب حصول أي مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دور في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض، ومؤكدة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: أخذ التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا الموسمية، تجنب الأماكن المزدحمة، غسل اليدين بالماء والصابون، استخدام المناديل الورقية عند العطس، تجنب استخدام أدوات الآخرين مثل المناديل أو المناشف، وتدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد، لتساهم في عدم حصول مضاعفات تؤثر على صحة الطفل التنفسية.

ونوهت المدينة في هذا السياق بأن الإجراءات الاحترازية الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19 كان لها الأثر في السيطرة على الإصابات وعلى زيادة الوعي من قبل المجتمع، باتباع تعليمات وزارة الصحة بالتوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية في حال كانت الحالة مستقرة، أو لأحد أقسام الطوارئ في حالة تعرض الطفل لاعتلال تنفسي إثر تقلبات الطقس.



