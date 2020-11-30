ألمانيا تسجل 11169 إصابة جديدة بـ كورونا

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 11169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى مليون و53869 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 16248 حالة بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



