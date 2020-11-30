الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة بعدة مناطق

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار متفاوتة 8 مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم أغثنا.. متوقع – بإذن الله-خلال “36”ساعة القادمة من اليوم الاثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غداً الثلاثاء أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر من خفيف إلى شبه غزير على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة وشرقها وشرق المدينة والكويت”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

