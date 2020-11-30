أمير عسير يدشن مركز الرعاية الحديثة في صمخ

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جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في صمخ بمحافظة بيشة، عبر الاتصال المرئي بمكتبه بديوان الإمارة، بمشاركة وزير الصحة، ووكيل إمارة عسير، وقيادات وزارة الصحة، وشركة الصحة القابضة ليكون نموذجاً يحتذى به في عسير. واطلع أمير منطقة عسير على الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي صمخ، مشيراً إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم كافة الخدمات الطبية، والعناية الصحية بالمواطن والمقيم في كل جزء على أرض الوطن، ومشدداً على أهمية تقديم الخدمات الصحية واستمراريتها بالجودة العالية. وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي: «تدشين مركز الرعاية الصحية بمركز صمخ، يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال إضافة عيادات استشارية، وتفعيل 5 مسارات تمثلت في مسار ارتفاع سكر الدم بالتعاون مع جميع المستشفيات، والسمنة، ومسار الولادة الآمنة بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال، ومسار الجلطات الدماغية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله، ومسار الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالتعاون مع مستشفى النقاهة والصحة النفسية».



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