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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 430ر12 تريليون ين (64ر119 مليار دولار).
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال سبتمبر الماضي.
في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي نمواً سنوياً بمعدل 4ر6%، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 2% فقط بعد تراجع سنوي بنسبة 7ر8% خلال سبتمبر الماضي.
وأشارت بيانات الوزارة إلى نمو قيمة المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهرياً، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3ر2% سنويا لتصل إلى 809ر44 تريليون ين.
وزادت قيمة مبيعات الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% شهريا وتراجعت بنسبة 1ر6% سنوياً إلى 379ر32 تريليون ين.وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 08:55 AM
زادت قيمة مبيعات الجملة بنسبة 1.6% ونمت التجاريةنمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% الشهر الماضي
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 430ر12 تريليون ين (64ر119 مليار دولار).
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال سبتمبر الماضي.
في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي نمواً سنوياً بمعدل 4ر6%، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 2% فقط بعد تراجع سنوي بنسبة 7ر8% خلال سبتمبر الماضي.
وأشارت بيانات الوزارة إلى نمو قيمة المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهرياً، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3ر2% سنويا لتصل إلى 809ر44 تريليون ين.
وزادت قيمة مبيعات الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% شهريا وتراجعت بنسبة 1ر6% سنوياً إلى 379ر32 تريليون ين.
، نمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% الشهر الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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