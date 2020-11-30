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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية؛ بلغ مليونين و150 ألفًا و439 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفًا و481 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات بلغ مليونين و150 ألف إصابةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-30
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية؛ بلغ مليونين و150 ألفًا و439 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفًا و481 حالة وفاة.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
08:30 AM
إجمالي حالات الوفيات وصل 51 ألفًا و481 حالة وفاة
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية؛ بلغ مليونين و150 ألفًا و439 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفًا و481 حالة وفاة.
، كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات بلغ مليونين و150 ألف إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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