شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» يوضح هل في القرض زكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، هل يوجد في القرض زكاة.
وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة السعودية، أن بعض الناس يأخذ قرضًا عقاريًا ويقول لا يوجد به زكاة، ولكن هذا خاطئ لأنه يوجد فيه زكاة لأنه يحول عليها الحول.
وأكد "المطلق" أنه: " إذا أخذ الإنسان فلوس وناوي يرجعها في هذه السنة، هذه ما فيها زكاة لأنه ناوي يرجعها، أما القرض الذي لك عند الناس وقاموا بصرفها ما عليك فيها زكاة لأن الأموال ليست موجودة، أما إذا أقرضت شخصًا وكانت الأموال جاهزة لديه دومًا فهذه عليها زكاة".
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