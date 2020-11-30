شكرا لمتابعة خبر عن براءة صحفي من تهمة التشهير بوزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نقضت محكمة الاستئناف في الرياض، حكما بإدانة صحفي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة.
وقررت المحكمة الجزائية التراجع عن حكم سابق، تضمن تغريم الصحفي 5 آلاف ريال، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه في تويتر.
وكان الصحفي قد رد على التهم الموجهة له بأن ما ورد في نشره لم يتضمن الإساءة لأي شخص، بل بهدف لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور.
كانت هذه تفاصيل خبر براءة صحفي من تهمة التشهير بوزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.