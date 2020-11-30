شكرا لمتابعة خبر عن براءة صحفي من تهمة التشهير بوزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نقضت محكمة الاستئناف في الرياض، حكما بإدانة صحفي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة.

وقررت المحكمة الجزائية التراجع عن حكم سابق، تضمن تغريم الصحفي 5 آلاف ريال، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه في تويتر.

وكان الصحفي قد رد على التهم الموجهة له بأن ما ورد في نشره لم يتضمن الإساءة لأي شخص، بل بهدف لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور.