معهد ريادة الأعمال الوطني يعلن دورة مجانية في مجال العقود والشراكات

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يعلن معهد ريادة الأعمال الوطني (تم تأسيسه من قبل كبرى الشركات السعودية) عن طرح دورة تدريبية عن بعد للرجال والنساء بعنوان (العقود والشراكات لرواد الأعمال) مع شهادات حضور معتمدة من المعهد على النحو التالي:
موعد الدورة:
تبدأ الدورة يوم الثلاثاء القادم 1442/4/16هـ (الموافق 2020/12/1م) من الساعة 1:00 ظهراً حتى 2:30 ظهراً.
المستهدفين في الدورة:
– رواد الأعمال
– رائدات الأعمال
– المهتمين بريادة الأعمال
ملاحظة هامة:
تقام الدورة عبر برنامج زووم وسوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.
نبذة عن المعهد:
معهد ريادة الأعمال الوطني هو تنظيم مؤسسي مستقل غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشارك في التأسيس كل من (شركة ياسرف، بنك التنمية الاجتماعية، سابك، أرامكو السعودية، الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء).
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1442/4/14هـ عبر الرابط: https://bit.ly/2J8Tfg5
#دورات_عن_بعد
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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