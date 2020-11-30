شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون الثنائي، كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.