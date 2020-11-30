مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 11.5 مليار ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8,708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وأبو معطي، وصناعة الورق، وجزيرة تكافل، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم الأندلس، وتهامة، وعسير، وساب، والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وسيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والدوائية، ووفرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

السوق الموازية نمو

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19,920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.

Source almowaten

