الاحتياطيات السعودية تسجل 1.67 تريليون ريال

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بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية أكتوبر 2020 حوالي 1.674 تريليون ريال مقارنة مع 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر.

وبحسب أرقام نهاية أكتوبر الماضي، تشمل هذه الاحتياطيات حوالي 1.642 تريليون ريال أصول احتياطية بالخارج، و30.8 مليار ريال من حقوق السحب الخاصة إلى جانب 1.62 مليار ريال من احتياطيات الذهب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” الصادرة اليوم الأحد أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.077 تريليون ريال نهاية أكتوبر.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات، بحسب “العربية”.

من جانب آخر بلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نهاية أكتوبر 2020 حوالي 1.821 تريليون ريال مقارنة مع 1.822 تريليون ريال نهاية شهر سبتمبر السابق له.

وبلغ إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية حوالي 3.983 تريليون ريال نهاية أكتوبر مقارنة مع 3.980 نهاية سبتمبر.

وتنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام أبرزها جزأين الأول: قيمة 1.736 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها هو: قيمة 1.745 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي. Source almowaten





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